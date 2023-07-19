'Fed gelecek hafta son kez faiz artıracak'

BNP Paribas ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Ekonomik aktivitenin yavaşlaması, önceki faiz artırımlarının gecikmiş etkileri, bankacılık sektöründe sıkılaşan kredi koşulları ve deflasyonun 2023'ün ikinci yarısında daha belirgin hale geleceği kanıtları daha fazla sıkılaşmaya yönelik inancı zayıflatacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Zayıf haziran ayı enflasyon verileri sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın "Komitenin sürekli bir deflasyon trendi oluştuğuna dair güven kazanabilmesi için en az birkaç benzer veri daha görmesi gerekeceğini" ifade etmesinin muhtemel olduğunu belirten BNP ekonomistleri, kredi koşullarının yakından izleneceğini de vurguladı.