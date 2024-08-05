'Fed istikrarlı hareket etmeli'

ABD Çalışma Bakanlığı Cuma günü, işverenlerin Temmuz ayında işe alımları keskin bir şekilde yavaşlattığını ve işsizlik oranının %4,3'e yükseldiğini bildirdi. Goolsbee, bunun Fed politika yapıcılarının tam istihdamla tutarlı tahmini olan %4,1'lik oranın üzerinde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Fed politikasının kısıtlayıcı ve sıkı olduğunu söyleyen Goolsbee, Fed'in politika faizini sabit tuttuğu yılda enflasyonun düştüğünü ve iş gücü piyasasının soğuduğunu belirterek, politikanın gevşetilmesini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Goolsbee, Fed'in ne zaman veya ne kadar faiz indirimi yapması gerektiğini söylemekten kaçındı ve herhangi bir Fed toplantısı öncesinde politika konusunda kendini kısıtlamak istemediği yönündeki görüşünü yineledi.