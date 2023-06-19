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'Fed kararı politika yapıcılara zaman verecek'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının politika yapıcılara ne yapacaklarını değerlendirmeleri için zaman vereceğini söyledi.

19.06.2023 - 10:22 |
'Fed kararı politika yapıcılara zaman verecek'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in geçtiğimiz hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi değiştirmemesinin politika yapıcılara gelen verileri değerlendirmek ve atılacak bir sonraki adıma karar vermek için zaman sağlayacağını söyledi.

Fed'in büyük bir resesyonu başlatmadan enflasyonu aşağı getirmeye çalıştığını ifade eden Goolsbee, "Ekonomiden çok fazla çelişen işaret geliyor. Geçtiğimiz bir yılda 500 baz puan faiz artırımı yaparak yeterince şey yapıp yapmadığımız, ekonominin aşırı sıcak olup olmadığı ve daha fazlasının gerekip gerekmediği belirsiz" dedi.

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