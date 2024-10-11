'Fed kasımda beklemede kalabilir'

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda Bostic, "Verilerin uygun olduğunu göstermesi halinde bir toplantıyı atlama konusunda tamamen rahatım" dedi.

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Bostic, verilerdeki dalgalanmanın belki de "Kasım ayında bir duraklama yapmamız gerektiğine" işaret ettiğini söyledi. "Buna kesinlikle açığım" diyen Bostic, "Bence sabırlı olma, bekleme ve işlerin biraz daha uzamasına izin verme yeteneğine sahibiz. Bugünkü raporda bu görüşü doğruladığını düşündüğüm unsurlar var" ifadelerini kullandı.

Bostic, Fed'in son "dot-plot"unda bu yıl yalnızca bir çeyrek puanlık faiz indirimi daha öngördüğünü söyledi. Projeksiyonlar, dokuz Fed yetkilisinin bu yıl yalnızca bir çeyrek puanlık indirim daha beklediğini, 10 yetkilinin ise iki çeyrek puanlık indirim öngördüğünü gösterdi.