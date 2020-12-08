Fed pandemide iyi iş çıkardı

Kudlow, ABD'nin pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde ek veya yeni acil tedbirler almak için "bolca ateş gücü" olduğunu belirtirken, pandemi döneminde para arzının yüzde 25 arttığını, bu para arzının normal zamanlarda devasa bir enflasyona yol açması gerektiğini, ancak şu anda normal zamanlarda olmadıklarını vurguladı.

Kudlow, ekonomiye ek yardım sağlanması konusunda bir anlaşmaya varılması olasılığının iyileşmekte olduğunu belirttiği konuşmasında, taraflar arasında bir anlaşmaya giderek yaklaşıldığını da ifade etti.