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08.12.2020 - 07:25 |

Fed pandemide iyi iş çıkardı

Beyaz Saray ekonomi danışmanı, ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz kış bilançosunu ve varlık alımlarını büyütme yönünde adım atarak pandemide "iyi bir iş" çıkardığını söyledi.

Fed pandemide iyi iş çıkardı
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Kudlow, ABD'nin pandemi nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde ek veya yeni acil tedbirler almak için "bolca ateş gücü" olduğunu belirtirken, pandemi döneminde para arzının yüzde 25 arttığını, bu para arzının normal zamanlarda devasa bir enflasyona yol açması gerektiğini, ancak şu anda normal zamanlarda olmadıklarını vurguladı.

Kudlow, ekonomiye ek yardım sağlanması konusunda bir anlaşmaya varılması olasılığının iyileşmekte olduğunu belirttiği konuşmasında, taraflar arasında bir anlaşmaya giderek yaklaşıldığını da ifade etti.

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