Fed, SVB'deki sorumluluğunu gözden geçirecek

Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada SVB'nin batmasının bankacılık sistemi konusunda endişeler ortaya çıkardığı ortamda "kapsamlı, şeffaf ve hızlı bir gözden geçirme" gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre gözden geçirmeyi Fed Başkan Yardımcısı Michael Barr yönetecek.

Barr yaptığı açıklamada "Bu bankayı nasıl denetlediğimizi, düzenlediğimizi ve bu deneyimden ne öğrenmemiz gerektiğini dikkatli, kapsamlı bir şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek gözden geçirmenin sonuçları 1 Mayıs'ta açıklanacak.