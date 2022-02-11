'Fed tahvil alımlarını şimdi durdurmalı'

Beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı enflasyon rakamının ardından açıklama yapan BlackRock'ın Global Sabit Getiri Baş Yatırım Yetkilisi Rick Rieder, "Fed'in açıklanan yüksek enflasyona tepki vermesi ve parasal genişlemeyi şimdi durdurması gerekli" ifadelerini kullandı.

Fed'in pandemiye verdiği yanıtın "kahramanca" olduğunu belirten Rieder, ancak şimdi daha nötr bir politika duruşa hızlı şekilde geçme zamanı olduğunu savundu. Rieder, Fed'in bunu yaparken para politikasında aşırı sınırlayıcı hale gelmekten kaçınması gerektiğini de vurguladı.