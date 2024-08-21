'Fed temkinli olmayı sürdürüyor'

Bowman, tek bir veri noktasına aşırı tepki vermenin enflasyona karşı kaydedilen ilerlemeyi riske atabileceği uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Fed'in daha şahin politika yapıcılarından biri olarak devam eden duruşunu yansıtan Bowman, daha önceki pozisyonunda olduğu gibi gerekirse faizleri daha da yükseltmeye hazır olduğunu söylemekten ikinci kez kaçındı.

Bowman, Fed'in 17-18 Eylül toplantısında bir faiz indirimini onaylamaya hazır olduğuna dair çok az işaret verdi.

Enflasyonun mevcut politika duruşu altında düşmeye devam etmesi gerektiğini ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmesi halinde, “para politikasının ekonomik faaliyet ve istihdam üzerinde aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için federal fon oranını kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını” ifade eden Bowman, “Sabırlı olmalı ve tek bir veri noktasına aşırı tepki vererek enflasyonu düşürme konusunda devam eden ilerlemeyi baltalamaktan kaçınmalıyız” dedi.

Haberin Devamı

Son istihdam raporundaki tutarsızlıkların ihtiyatlı olunmasını gerektirdiğini belirten Bowman, geçen yıl işe alımların gücünün abartılmış olabileceğini ancak işsizlik oranındaki artışın da iş gücü piyasasındaki soğumanın seviyesini abartmış olabileceğini ifade etti.

Bowman, “Son birkaç yıldır artan ölçüm zorlukları ve veri revizyonlarının sıklığı ve kapsamı, ekonominin mevcut durumunu değerlendirme ve nasıl gelişeceğini tahmin etme görevini daha da zorlaştırıyor. Mevcut politika duruşuna yönelik ayarlamaları değerlendirme yaklaşımımda temkinli olmaya devam edeceğim” diye konuştu.