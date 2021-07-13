'Fed teşvikleri geri çekebilir'

Wall Street Journal'a konuşan Bullard, "Ekonominin yüzde 7 büyümekte olduğunu ve pandeminin giderek daha çok kontrol altına girdiğini düşünüyorum. Ekonomiye sağlanan acil tedbirleri geri çekmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fed tahvil alımlarının azaltılmasına başlandığında bunun dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Bullard, "Varlık alımlarını azaltmaya başlamak için çok iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak varlık alımlarını azaltmaya yakın başlamaya ihtiyaç yok. FOMC adım atmaya hazır olduğunda varlık alımlarını yavaşlatmak için çok iyi bir durumda olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bullard demecinde ayrıca, konut sektöründe bir balon olduğuna inanmadığını, konut sektörünün kendi ayakları üzerinde durabilmesini istediklerini belirtti.