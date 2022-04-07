Fed tutanakları yayınlandı

Tutanaklar FOMC katılımcılarının Fed bilançosundaki Hazine varlıkları miktarının aylık 60 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerin 35 milyar dolar azaltılmasına, miktarların 3 aylık veya biraz daha uzun bir dönem için uygulanmasına yönelik bir planı değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Varlık alımı azaltılması konusunda nihai bir anlaşma olmasa da katılımcılar "önemli ilerleme" sağlandığını ifade etti ve bilançonun daraltılması sürecinin 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısında verilecek karar ile başlayabileceğini vurguladı.

Tutanaklar ayrıca Fed üyelerinin ekonomik ve finansal şartlara bağlı olarak daha sıkı politika duruşunun gerekli olabileceğini not ettiklerini de gösterdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söyledi.

FOMC üyelerinin birçoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir yada daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde uygun olabileceğini vurguladı.