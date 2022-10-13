Fed tutanakları yayınlandı

Fed'in politika yapıcıları enflasyonu düşürme hedefine ulaşmak için daha kısıtlayıcı politika duruşuna geçmeleri gerektiği konusunda fikir birliğine vardı. 20-21 Eylül'de toplanan ve dün açıklanan Fed tutanaklarına göre Fed katılımcıları bu kısıtlayıcı duruşun bir süre daha sürdürülmesinde uzlaştı.

Tutanaklara göre birçok Fed yetkilisi enflasyonu düşürmek için daha az aksiyon almanın maliyetinin çok fazla aksiyon almanın maliyetine ağır bastığına vurgu yaptı.

Öte yandan birkaç katılımcı komitenin hedeflerine ulaşmak için muhtemelen ihtiyaç duyulacak faiz artışı yoluna ilişkin değerlendirmelerini artırdıklarını belirtti. Toplantıya katılan katılımcıların bazılarının ekonomik görünüm üzerinde olumsuz etki riskini azaltmak için daha fazla politika sıkılaştırmasının hızını ayarlamanın önemli olduğuna dikkat çektiği belirtildi.