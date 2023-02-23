Fed tutanakları yayınlandı

Fed üyelerinin bir kısmı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 50 baz puan faiz artırımı istedi. Katılımcıların çoğu ise faizin 25 baz puan artırılmasına karar verdi.

FOMC tutanakları 25 baz puan artırıma karar veren katılımcıların 25 baz puan artırımın yetkililere gelecekteki faiz patikasını değerlendirirken riskleri dengeleme imkanı vereceğini savunduklarını gösterdi.

Katılımcıların tamamı sınırlayıcı politikanın enflasyon yüzde 2 orta vadeli hedefine sürdürülebilir bir patikada getirilene kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonun son 3 ayda hafiflediğini belirten katılımcılar ancak enflasyonda düşüş yönünde daha fazla ilerleme görmeye ihtiyaç duyduklarını da belirtti.

Gevşek finansal şartların daha sıkı politika gerektirebileceğini ifade eden katılımcılar, ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu da belirtti.

Tutanaklarda "Sıkı iş gücü piyasası, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Ukrayna'daki savaş enflasyonu yüksek tutan riskler" ifadelerine yer verildi.

Birkaç katılımcı ABD borçlanma tavanının yükseltilmesinde gecikmenin finansal sistem ve ekonomiye yönelik ciddi risk yaratabileceğini de ifade etti.

Tutanaklar Fed uzmanlarının bu yıl ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanmasının olası göründüğünü ifade ettiklerini de ortaya koydu.