'Fed üyeleri faiz indirimi düşünmüyor'
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 enflasyon ve tam istihdam hedefine ulaşmak için önünde hala gitmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve hiçbir Fed üyesinin gelecek yıl faiz indirimi olabileceğini düşünmediğini söyledi.
19.12.2022 - 09:40 |
19 Fed politika yapıcısının da 2023 yılında faiz artırımı beklediklerine işaret eden Daly, "Fiyat istikrarı hedefinden çok uzağız. Enflasyonu aşağıya getirmeye odaklanmış durumdayız. Enflasyon riskleri hala yukarı yönlü. Bu nedenle faizde tepe noktası beklentim yukarıda. Eğer veri daha iyi gelir ise politikada ayarlama olabilir" diye konuştu.
Piyasalar ise Fed'in 2023 yılının ikinci yarısında faiz indireceğini fiyatlıyor.
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