'Fed üyeleri faiz indirimi düşünmüyor'

19 Fed politika yapıcısının da 2023 yılında faiz artırımı beklediklerine işaret eden Daly, "Fiyat istikrarı hedefinden çok uzağız. Enflasyonu aşağıya getirmeye odaklanmış durumdayız. Enflasyon riskleri hala yukarı yönlü. Bu nedenle faizde tepe noktası beklentim yukarıda. Eğer veri daha iyi gelir ise politikada ayarlama olabilir" diye konuştu.

Piyasalar ise Fed'in 2023 yılının ikinci yarısında faiz indireceğini fiyatlıyor.