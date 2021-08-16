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Fed varlık alımlarında uzlaşmaya gidiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri, aylık 120 milyar dolar olan varlık alımlarının azaltılmaya başlanması konusunda uzlaşmaya vardılar.

16.08.2021 - 13:22 | | Foreks
Fed varlık alımlarında uzlaşmaya gidiyor

San Francisco, Boston, Dallas ve St. Louis Fed başkanları yaptıkları açıklamalarda, varlık alımlarında azaltımın en geç 3 ay içinde başlaması ve alımların 2022 yılı ortasına kadar bitirilmesine destek verdiler.

St. Louis Fed Başkanı Bullard verdiği röportajda, Fed'in hazine kağıdı alımlarını aylık 20 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltmaya gelecek ay başlaması gerektiğini savunurken, alımların 2022 Mart ayına kadar bitirilmesini istedi.

Dallas Fed Başkanı Kaplan ise gelecek aydan itibaren hazine kağıdı alımlarının aylık 10 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymet alımlarının 5 milyar dolar azaltılmasını istediğini belirtirken, varlık alım programının 8 ay içinde tamamlanması taraftarı olduğunu vurguladı.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, mortgage destekli menkul kıymet alımlarının hazine kağıdı alımlarından önce azaltılması taraftarı olduğunu ifade ederken, ekonomide güçlü büyümenin devam etmesi halinde alımların 2022 ortasına kadar bitirilmesini destekleyeceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de varlık alımlarının bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında azaltılması taraftarı olduğunu ifade etti.

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