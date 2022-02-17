'Fed varlık fiyatlarını aşağı çekmeli'

Credit Suisse'den "Fed resesyona neden olmadan enflasyonu yavaşlatmak istiyor ise varlık fiyatlarını aşağı çekecek Volcker tarzı şok stratejisi izlemesi gerekiyor" açıklaması yapıldı.

Credit Suisse Stratejisti Zoltan Pozsar yaptığı değerlendirmede, Fed'in yüksek konut maliyetleri ve düşük iş gücü arzı ile yukarı yönlendirilen hizmetler enflasyonunu frenlemesi gerektiğini vurguladı.

Pozsar, "Enflasyonu yukarı iten bu faktörleri tersine çevirmenin yolu uzun vadeli borçlanma maliyetlerini artırarak finansal şartları sıkılaştırmak. Ücretlerde büyümeyi yavaşlatarak, talebi resesyon yolu ile azaltarak değil daha fazla iş gücü arzı getirerek hizmetler enflasyonunu yavaşlatmaya ihtiyacımız var. Mortgage faizlerinin daha yukarı gitmesi ve konut fiyatlarının yatay kalması veya düşmesi gerekli" dedi.