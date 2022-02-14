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'Fed varlık satışını değerlendirmeli'

Kansas City Fed Başkanı Esther George, "ABD Merkez Bankası (Fed) enflasyonu frenlemek için varlık satışını değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

14.02.2022 - 14:01 |
'Fed varlık satışını değerlendirmeli'

Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in yüksek enflasyonu geriletmek ve kısa vadeli faiz oranlarını uzun vadeli faizlerin üzerine çıkarmanın zarar verici etkilerinden korunmak için 9 trilyon dolarlık portföyünden tahvil satışını değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

WSJ'ye konuşan George, "Fed'in parasal genişleme uygulamasının para politikasını giderek karmaşıklaştırdığı yönünde bir kabul var. Tahvil alımlarını sona erdirerek bu karmaşıklıktan kaçınabileceğimizi düşünmüyorum. Fed'in elindeki mortgage destekli menkul kıymetlerin aktif şekilde satılması ekonomiye sağlanan desteğin azaltılması için bir yol sağlayabilir. Ancak bu Fed'in geçmişte hiç yapmadığı bir şey" dedi.

"Ekonominin cari durumu dikkate alındığında Fed'in stratejisini dizayn etmek için harcayabileceği yılları yok" diye konuşan George, "Ancak bu, mart toplantısında 'hadi varlık satışına başlayalım' dememiz gerektiği anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Fed'in bu yıl faizleri ne kadar artırması gerektiği konusunda henüz bir görüş oluşturmadığını belirten George, "Sistemli olmamız gerekli. Kademeli şekilde hareket etmek her zaman tercih edilmiştir. Bugün olduğumuz yer, pandeminin etkilerine ilişkin belirsizlik ve diğer şeyler dikkate alındığında. Faizde nötr seviyeye ne kadar çabuk ulaşmamız gerektiğini söylemek zor" dedi.

Fed'in 15-16 Mart toplantısında faizi 25 baz puan yerine 50 baz puan artırması gerekip gerekmediğini söylemek için de çok erken olduğunu belirten George, piyasanın 50 baz puanlık faiz artırım beklentisinin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında müzakere için kesinlikli bir zemin oluşturacağını vurguladı.

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