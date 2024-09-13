'Fed yavaş politika gevşemesini tercih edecek'

Fitch, Eylül ayı küresel ekonomik görünüm raporunda, 2025'te 125 baz puan ve 2026'da 75 baz puan faiz indirimi yapmadan önce Fed'in Eylül ve Aralık toplantılarında 25'er baz puanlık indirim öngördü.

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Bunun 25 ay boyunca 10 hamlede toplam 250 baz puanlık bir indirim anlamına geleceğini belirten Fitch, 1950'lerin ortalarına kadar uzanan önceki Fed gevşeme döngülerinde zirve faizlerden dip faizlere doğru yapılan medyan indirimin 470 baz puan olduğunu ve medyan süresinin 8 ay olduğunu da sözlerine ekledi.

Raporda, "Fed'in gevşemesinin nispeten yumuşak bir hızda devam etmesini beklememizin bir nedeni, enflasyon konusunda hala yapılacak işlerin olması" denildi.

Bunun nedeni, TÜFE enflasyonunun hala Fed'in enflasyon hedefi olan %2'nin üzerinde olması. Fitch ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon oranındaki son düşüşün büyük ölçüde otomobil fiyatlarındaki düşüşü yansıttığına ve bunun uzun sürmeyebileceğine dikkat çekti.