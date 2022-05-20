Fed yetkilisinden 50 baz puan faiz artışı mesajı

Fed üyelerinin iki toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışına yönelik ısrarlı mesajlarına karşılık özellikle hisse senetleri piyasalarında yaşanan satışlar Fed’in fikir değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu ortaya çıkarmıştı. Ancak Fed üyeleri hisse senetlerinde yaşananlardan etkilenmişe benzemiyor.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, “hisse senetleri piyasasında yaşanan zorlu haftanın bir parça Fed sıkılaşması endişelerini yansıttığını” kabul etse de yarım puanlık faiz artışlarını desteklemekten vazgeçmeyeceğini belirtti.

CNBC’ye konuşan George, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon yüksek kaldıkça faizin artırılacağı mesajını yineledi.

Fed'in sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte “resesyon” sözcüğü de artık daha fazla telaffuz ediliyor. Hedge fonu Citadel’in kurucusu Kenneth C. Griffin’e göre ABD resesyonu kaçınılmaz ancak önümüzdeki 12 ayda ekonomi güçlü iş gücü piyasası tarafından desteklenmeye devam edecek.