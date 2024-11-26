Fed yetkilisinden faiz açıklaması

Bloomberg TV'ye konuşan Kashkari, "Bu hala makul bir düşünce. Şu anda, bugün bildiklerimi bilerek, Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirimi hala düşünüyorum, bu bizim için makul bir tartışma" dedi.

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Kashkari verdiği demeçte, borçlanma maliyetlerinin ekonomi üzerinde ne kadar aşağı yönlü baskı yarattığını ve enflasyonun nereye gittiğini anlamaya çalıştığını söyledi.

Kashkari, "Enflasyonun yavaşça düşme eğiliminde olduğuna dair biraz güvenim var ve şu anda iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ediyor" diye konuştu.