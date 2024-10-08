Fed yetkilisinden faiz indirimi mesajı

Williams, Eylül ayına ilişkin “çok iyi” istihdam raporunun, enflasyonun bir yıldan fazla süren yüksek oranların ardından düşmeye devam etmesine rağmen ABD ekonomisinin sağlamlığını koruduğunu doğruladığını söyledi.

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Financial Times'a konuşan Williams, “Para politikasının mevcut duruşu, hem ekonomide ve iş gücü piyasasında sahip olduğumuz gücü korumaya devam etmek hem de enflasyonun yüzde 2'ye geri döndüğünü görmeye devam etmek için gerçekten iyi konumlandırılmış durumda” dedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin daimi oy hakkına sahip üyesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yakın müttefiki olan Williams, faiz kararının “Eylül ayında doğru” olduğunu söyledi.

“Başkanın da dediği gibi, politikayı hala kısıtlayıcı olan ve enflasyon üzerinde hala aşağı yönlü baskı yaratan, ancak önemli ölçüde daha az olan bir yere yeniden ayarlamak mantıklıydı” diye konuşan Williams. “Ekonominin zayıfladığını görmek istemiyorum. Ekonomide ve iş gücü piyasasında gördüğümüz gücü korumak istiyorum” dedi.

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Fed'in faiz indirimlerine ne kadar agresif bir şekilde devam etmesi gerektiği sorulduğunda Williams, yetkililerin faiz tahminlerinin son “nokta grafiğinin”, bu yıl kalan iki toplantıda iki çeyrek puanlık indirim anlamına geldiğini ve bunun “çok iyi bir temel durum” olduğunu söyledi. Kararların verilere bağlı olacağını, “önceden belirlenmiş bir rotayı” takip etmeyeceğini söyledi ve Powell'ın sözlerini yineledi.

Eylül ayındaki yarım puanlık faiz indirimi için “gelecekte nasıl hareket edeceğimizin kuralı değil" ifadelerini kullanan Williams, faiz oranlarının nereye varacağına ilişkin tahminlerde çok az kesinlik olabileceğini kabul etse de, amacının faiz oranlarını “zaman içinde” artık talebi azaltmayan “nötr” bir ayara taşımak olduğunu söyledi.

Williams, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi halinde, bunun “politikanın biraz daha hızlı normalleşmesini gerektireceğini” söyledi.