Fed yetkilisinden faiz mesajı

Daly, son dönemde güçlü gelen ekonomik verilere rağmen, faiz indirimlerinin devam etmesinin Fed için hala doğru yol gibi göründüğünü belirtti.

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Wall Street Journal'a konuşan Daly, hedefin enflasyonun %2'ye düştüğü, iş gücü piyasasının sağlıklı kaldığı ve ücretlerin daha yüksek fiyatları yakaladığı "yumuşak bir iniş" olduğunu da vurguladı.

Daly, Fed'in enflasyon düştükçe politika faizini düşürmeye devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde politikanın aşırı sıkılaşmasına ve iş gücü piyasasına zarar vermesine izin verme riskiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Daly yaptığı açıklamada, %3 civarında bir politika faizinin ne sıkı, ne de gevşek, ekonomistlerin "nötr" olarak adlandırdığı bir seviye olacağını tahmin ettiğini de söyledi.