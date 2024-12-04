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Fed yetkilisinden faiz mesajı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faizlerin önümüzdeki 12 ay içinde daha da düşeceğini söyledi.

04.12.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
Fed yetkilisinden faiz mesajı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte merkez bankasının önümüzdeki 12 ay içinde faiz oranlarını daha da düşürmesi gerekeceği ya da iş gücü piyasasına zarar verme riski taşıdığı yönündeki görüşünü yineledi, ancak ABD'deki diğer faiz belirleyicileri gibi o da gelecek faiz indirimlerinin tam zamanlaması ya da hızı konusunda çok az rehberlik yaptı.

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Chicago'daki Crain's Power Lunch'ta konuşan Goolsbee, “Önümüzdeki bir yıl içinde faizlerin şu anda bulundukları noktadan makul bir miktarda düşeceğini düşünüyorum, ancak koşullar değiştiği için her altı haftada bir toplanıyoruz” dedi.

Finansal piyasalar Fed'in 17-18 Aralık toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimalini yaklaşık %75 olarak fiyatlıyor.

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