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Uzmanpara 'Fed yılı faiz indirimi yapmadan tamamlayabilir'
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'Fed yılı faiz indirimi yapmadan tamamlayabilir'

DoubleLine Capital CEO'su Jeffrey Gundlach, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılını faiz oranlarında bir indirim yapmadan tamamlama potansiyeline işaret etti.

13.06.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
'Fed yılı faiz indirimi yapmadan tamamlayabilir'

Gundlach, CNBC'ye verdiği demeçte bu yıl bir faiz indirimi yapılacağına dair "daha az emin" olduğunu söyledi. "Neredeyse Fed'in tepkisel bir moda girdiğini hissediyorum. Veriler daha da kötüleşmeye başlarsa çok daha oynak ve hızlı tepki verecekler" dedi.

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Gundlach, Fed'in enflasyonist baskılarla veya enflasyonu etkileyen bir olayla boğuşmaya devam etmesinin Powell'ı gelecekte "muhtemelen faiz artırımı söylemine" yönlendirebileceğini söyledi.

Mayıs ayında Gundlach, enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimine gitmeye karar verebileceğini ifade etmişti.

Gundlach konuşmasında hala bir resesyon beklediğini tekrarladı ve bir yıllık bir süre içinde resesyon görmeyi beklediğini vurguladı.

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