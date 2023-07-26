Fed'den 25 baz puan faiz artırımı bekleniyor

Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun yanı sıra Barclays, Deutsche Bank ve Nomura da Fed'den 25 baz puanlık artırım bekliyor.

Yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısı sonrasında düzenleyeceği basın toplantısında Fed'in 2023'te tekrar faiz artırmaya ne kadar kararlı olduğuna dair vereceği ipuçlarını bekliyor olacak.

Citigroup Ekonomisti Veronica Clark yaptığı değerlendirmede "Tüm seçenekleri açık bırakacaklar. Sadece birkaç aylık yumuşak enflasyon verilerinden sonra kesinlikle temkinli davranacaklar ki bu da işin bittiğine ikna olmaları için yeterli değil. Powell ve diğer politika yapıcılar fiyatların tekrar yükselmesini önlemek için kararlı görünmek isteyeceklerdir" dedi.