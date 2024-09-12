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UzmanparaFed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi
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Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi

Westpac, ABD'de çekirdek enflasyonun aylık bazda beklenenden biraz daha yüksek çıkmasının, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yaklaşmasına neden olduğunu söyledi

12.09.2024 - 09:21 |
Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi

FX danışmanlık şirketi QuantArt Market Solutions'ın Genel Müdürü Srinivas Puni, "ABD enflasyonunun aradan çıkmasıyla birlikte, temel durum önümüzdeki hafta 25 baz puanlık (bps) bir Fed kesintisi için. Yine de, 2024 yılında toplam 100 baz puanlık kesinti bekleniyor, bu da Kasım/Aralık döneminde 50 baz puanlık bir kesinti anlamına geliyor. Doların seyri şimdi Fed'in piyasa çizgisine gelip gelmeyeceğine ve gerçekten dört kesintiye gidip gitmeyeceğine bağlı" değerlendirmesini yaptı.

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CME FedWatch'a göre, gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ise yüzde 13'e gerileyerek enflasyon verisi öncesindeki seviyenin yarısına düştü.

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