Fed'den 28 yılın en sert faiz artışı

Çarşamba günü sona eren 2 günlük toplantının ardından açıklama yapan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmeye güçlü şekilde bağlı olmaya devam ettiğini vurgulayarak, federal fon hedef faiz aralığını yüzde 0,75-1'den yüzde 1,50-1,75 seviyesine yükseltti.

FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada "Genel ekonomik aktivite ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış görünüyor. İstihdam kazanımları son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi, daha yüksek enerji fiyatları ve geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz, talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor. İstila ve buna bağlı olaylar, enflasyon ve küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaktadır. Buna ek olarak, Çin'deki Covid-19 ile ilgili karantinaların tedarik zinciri aksamalarını daha da kötüleştirmesi muhtemeldir. Kurul, enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatlidir" denildi.

Fed'in uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon elde etmeyi hedeflediğini belirten Komite, federal fon oranı hedef aralığını yüzde 1,50-1,75'e yükseltmeye karar verdi ve hedef faiz aralığında artışların devam etmesinin uygun olacağını belirtti.

Komite buna ek olarak mayıs ayında yayınlanan Fed Bilançosunun Büyüklüğünü Küçültme Planları'nda açıklandığı gibi elindeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceğini vurguladı.

"Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmeye kararlıdır" ifadesinin kullanıldığı açıklamada ekonomik görünüm için gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceğini belirtti.

"Komite hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır" ifadelerinin de yer aldığı açıklamada Komite'nin değerlendirmelerinde halk sağlığı, iş gücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları, enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmelere ilişkin okumalar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri dikkate alacağını söyledi.

FOMC açıklamasına göre para politikası oylamasında üyelerden Esther L. George, bu toplantıda federal fon faizi hedef aralığını 50 puan artırma yönünde oy kullandı.