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Uzmanpara 'Fed'den 3 faiz indirimi bekliyorum'
Haberler Uzmanpara 'Fed'den 3 faiz indirimi bekliyorum'

'Fed'den 3 faiz indirimi bekliyorum'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç faiz indirimi yapmasını beklemeye devam edeceğini söyledi.

01.03.2024 - 11:50 |
'Fed'den 3 faiz indirimi bekliyorum'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğini düşündüğünü, bu devam ettiği ve iş gücü piyasası soğuduğu ancak sağlıklı kaldığı sürece, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç faiz indirimi yapmasını beklemeye devam edeceğini söyledi.

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Mester, "Ekonomi tahmin ettiğim gibi gelişirse bu bana doğru geliyor" dedi.

Mester, ocak ayındaki güçlü enflasyon verilerinin hesaplarını değiştirmediğini belirtirken, tüm Fed politika yapıcıları gibi kendisinin de yaklaşık üç hafta sonraki toplantıda yeni faiz indirimi tahminlerini yazacağını sözlerine ekledi.

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