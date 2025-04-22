Fed'den bu yıl 5 faiz indirimi beklentisi
TD Securities'den Molly Brooks, Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağını ve bu yıl beş kez faiz indirimine gideceğini öngördü.
22.04.2025 - 09:05 | | Foreks Haber
CME verilerine göre piyasalar 2025 yılında dört ya da daha fazla faiz indirimi fiyatlıyor.
Haberin Devamı
Brooks, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmese de büyüme endişelerinin eninde sonunda enflasyon risklerinin önüne geçerek Fed'i para politikasını gevşetmeye zorlayacağını söylüyor.