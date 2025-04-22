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UzmanparaFed'den bu yıl 5 faiz indirimi beklentisi
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Fed'den bu yıl 5 faiz indirimi beklentisi

TD Securities'den Molly Brooks, Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağını ve bu yıl beş kez faiz indirimine gideceğini öngördü.

22.04.2025 - 09:05 | | Foreks Haber
Fed'den bu yıl 5 faiz indirimi beklentisi

CME verilerine göre piyasalar 2025 yılında dört ya da daha fazla faiz indirimi fiyatlıyor.

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Brooks, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmese de büyüme endişelerinin eninde sonunda enflasyon risklerinin önüne geçerek Fed'i para politikasını gevşetmeye zorlayacağını söylüyor.

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