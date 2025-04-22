Fed'den bu yıl 5 faiz indirimi beklentisi

CME verilerine göre piyasalar 2025 yılında dört ya da daha fazla faiz indirimi fiyatlıyor.

Haberin Devamı

Brooks, ABD'nin resesyona gireceğini düşünmese de büyüme endişelerinin eninde sonunda enflasyon risklerinin önüne geçerek Fed'i para politikasını gevşetmeye zorlayacağını söylüyor.