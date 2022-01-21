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Fed'den dijital paraya ilişkin rapor

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD dolarının resmi bir dijital versiyonunu oluşturmanın fayda ve risklerini ortaya koyan raporunu yayınladı.

21.01.2022 - 07:48 |
Fed'den dijital paraya ilişkin rapor

Merkez bankası dijital parasının (CDBC) ödemeleri hızlandıracağını ve ödeme teknolojisinin gelişmesi ile hane halklarına güvenli bir seçenek sunacağını belirten Fed, bununla birlikte finansal istikrar riskleri ve mahremiyet endişelerinin de ortaya çıkacağını vurguladı.

Fed'den yapılan açıklamada "Tüketicilerin mahremiyetini korumak çok önemli" ifadeleri kullanılırken, bir dijital paranın ana faydasının ise kredi ve likidite riskinden bağımsız para yaratabilmek olacağı belirtildi. Fed, dijital paranın özel faaliyetler ve işlemler için özellikle sınır ötesi işlemler için daha güvenli seçenekler sunacağını ve ABD dolarının yurt dışındaki rolünü de güçlendireceğini savundu.

Bununla birlikte dijital paranın ülkenin finansal sisteminde "temel" değişikliklere yol açacağını, banka mevduatlarını ve kredi bulunabilirliğini azaltacağını öne süren Fed, bu durumun hane halkları ve işletmeler için kredi maliyetlerinde artışa neden olabileceğini vurguladı.

CDBC konusunda henüz resmi bir karar alınmadığını belirten Fed, CDBC için bir bir dizi dizayn seçeneğinin hala değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.

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