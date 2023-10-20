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Fed'den faiz artırımı beklentisi ötelendi

Bank of America (BofA), ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımı beklentisini kasım ayından, aralık ayına öteledi.

20.10.2023 - 15:39 | | Foreks Haber
Fed'den faiz artırımı beklentisi ötelendi

BofA Global Research, Fed'in nihai faiz artırımını kasım yerine aralık ayında yapmasını ve nihai artırımın 25 baz puan olmasını beklediğini bildirdi.

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BofA ekonomistleri, Fed'deki politika yapıcıların son yorumlarının nihai faiz artırımı için "Aralık ayını tercih edeceklerini" gösterdiğine inanıyor.

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