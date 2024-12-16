Fed'den faiz indirimi beklentileri düşürüldü

Financial Times'ın anketine katılan ekonomistlere göre ABD Merkez Bankası, Trump yönetiminin politikalarının enflasyonu artıracağı endişesiyle faiz indirimlerine daha temkinli yaklaşacak.

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11-13 Aralık tarihleri arasında ankete katılan ekonomistler, Eylül ayında yapılan bir önceki FT-Chicago Booth anketine kıyasla gelecek yıl için federal fon oranı tahminlerini yükseltti. Büyük çoğunluk 2025 yılı sonunda faiz oranının %3,5 ya da üzerinde seyredeceğini düşünürken, Eylül ayında ankete katılanların çoğu bu noktada faiz oranının muhtemelen %3,5'in altına düşeceğini söylemişti.

Fed'in beklendiği gibi gelecek haftaki toplantısında çeyrek puanlık bir indirime gitmesi halinde politika faizi yüzde 4,25-4,5 seviyesinde olacaktır.

Anketin tasarlanmasına yardımcı olan ve şu anda Johns Hopkins Üniversitesi'nde görev yapan eski bir Fed ekonomisti olan Jonathan Wright, “Son birkaç ayda, iş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü riskler biraz daha az kötü hale geldi ve enflasyondaki ilerleme biraz durmuş gibi görünüyor” dedi.

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Wright, “Enflasyon benim ve çoğu insanın beklediğinden daha acısız bir şekilde düştü, ancak bence hala son parçanın (hedefe ulaşmanın) biraz daha zor olacağını görüyor olabiliriz ve bu kesinlikle Fed'in faizleri düşürmek için acele etmesi için olası bir ortam değil” dedi.