Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Fed'den faiz indirimi beklentisini öteledi
Haberler Uzmanpara Fed'den faiz indirimi beklentisini öteledi

Fed'den faiz indirimi beklentisini öteledi

Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisini aralık ayına öteledi.

12.04.2024 - 09:49 | | Foreks Haber
Fed'den faiz indirimi beklentisini öteledi

Deutsche Bank ekonomistleri tüketici fiyatları endeksinin beklenenden daha hızlı artmasının ardından ABD'de faiz indirimi beklentilerini azaltan tahminciler arasına katıldı

Haberin Devamı

Bankanın Matthew Luzzetti liderliğindeki ABD ekonomistleri şimdi Fed'in bu yıl sadece bir kez aralık ayında politikayı gevşeteceğini tahmin ediyor. Bu, ayın başlarında Fed'in bu yıl dört çeyrek puanlık faiz indirimi yapmasını bekleyen firmanın önceki tahminlerinden keskin bir düşüş anlamına geliyor.

Luzzetti ve ekibi perşembe günü yayınladıkları ve tahminlerindeki değişikliği açıkladıkları notta, "Son dönemde yaşanan gelişmeler yani enflasyonun yukarı yönlü seyri, güçlü iş gücü piyasası verileri ve finansal koşullardaki gevşeme faiz indirimlerine başlama ihtimalini açıkça azalttı" diye yazdı.

Yüksekova'da 3 gün süren yağış! Ova göle döndü, evler su altında kaldı

Yüksekova'da 3 gün süren yağış! Ova göle döndü, evler su altında kaldı
İYİ Parti itiraz etmişti! YSK'dan Ordu kararı

İYİ Parti itiraz etmişti! YSK'dan Ordu kararı