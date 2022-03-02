Fed'den faiz mesajı!

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell, mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Powell konu hakkında "Fed elindeki araçları yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmemesi ve uzun vadeli büyüme ile sağlam bir iş gücü piyasasını teşvik etmek için kullanacak" diye konuştu.

Fed Başkanı, arz endişelerinin hafiflemesi ve ılımlı talebin etkisiyle enflasyonun bu yıl gerileyeceğini öngördü.

"TETİKTE OLMALIYIZ"

Powell, Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine kısa vadeli etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirterek "Gelen veriler ve görünümdeki değişimi göz önünde bulundurarak tetikte olmalıyız" ifadesini kullandı.

Powell istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti ve bilanço küçülmesinin faiz artışının ardından başlayacağını dile getirdi.

Powell ve diğer Fed yetkilileri haftalardır yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya başlayacakları mesajını veriyor. ABD'de enflasyon ocak ayında yüzde 7.5'e yükselmiş, Fed'in de yakından izlediği PCE enflasyon yıllık bazda 1983'ten beri en büyük artışı kaydetmişti. Piyasalarda Fed'in 15-16 Mart'taki toplantısında faiz artışı fiyatlanıyor.