Fed'den kredi uyarısı

Yayınlanan raporda Fed bankalar için fonlama risklerinin genel olarak düşük olmaya devam ettiğini ve şirketlerin hala bol likiditeye sahip olduklarını vurguladı.

Fed raporunda ticari gayrimenkul sektörünü banka denetçilerinin daha fazla dikkatle inceleyecekleri risk alanı olarak ön plana çıkardı.

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmaları sonrası yayınlanan ilk finansal istikrar raporunda Fed, "Ekonomik görünüme, kredi kalitesine ve fonlama likiditesine yönelik endişeler, bankalar ve diğer finansal kuruluşları ekonomiye kredi arzını daha da daraltmaya yönlendirebilir. Kredi temin edilebilirliğinde keskin bir daralma işletmeler ve hanehalkları için fonlama maliyetlerini yukarı götürür, ekonomik aktivitede bir yavaşlama sonucunu ortaya çıkarabilir" dedi.

Raporda, "Genel olarak yurt içi bankalar bol likiditeye ve kısa vadeli toptan fonlamaya sınırlı bağımlı. Kısa vadeli fonlama piyasalarında yapısal kırılganlıklar devam ediyor. Hayat sigortacıları yüksek likidite riskleri ile karşı karşıya" ifadelerine de yer verildi.