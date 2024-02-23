'Fed’den önce faiz indirmeye gerek yok'

ECB Üyesi Robert Holzmann, ECB'nin faiz oranlarını Fed'den önce düşüreceğini düşünmediğini söyledi ve ECB'nin faiz indiriminin hala biraz uzakta olabileceğini belirtti.

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Bloomberg TV'ye konuşan Holzmann, "Fed politika yürüyüşünü değiştirirse, o zaman Avrupa'daki gibi aynı koşullara sahip olacağını varsayıyorum, çünkü bu para birimleri birbiriyle ilişkili, bu da yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına gelir" dedi.

Daha önce de bu yıl faiz indirimlerinin kesin olmadığını söyleyen Holzmann, ücretlerden kaynaklanan enflasyon risklerinin yanı sıra Kızıldeniz'de devam eden nakliye gerilimlerine dikkat çekti.

Oradaki durumun "hala patlayabileceğini" söyleyen Holzmann, bu yıl 90 baz puanlık gevşemeye yönelik piyasa bahislerinin "çok yüksek olabileceği" uyarısında bulundu.

Holzmann, "Bir barış planımız yok, bir çözümümüz yok. Sonuç olarak, çatışma devam edebilir ve bir anda patlayabilir ve eğer patlarsa diyelim ki Hürmüz Körfezi'nde bir tankerimiz mahsur kaldı, petrol fiyatları muazzam bir şekilde yükselir. Şansımız düşük ama gerçekler ortada" dedi.