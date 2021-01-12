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12.01.2021 - 07:48 | | AA

Fed'in ABD Hazinesi'ne aktardığı kazanç arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2020'de net karın bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolar artışla 88,8 milyar dolar olduğunu ve bunun 88,5 milyar dolarının hazineye aktarılacağını bildirdi.

Fed'in ABD Hazinesi'ne aktardığı kazanç arttı
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Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2020 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin öncü veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Fed'in 2020'deki tahmini net karının bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolarlık artışla 88,8 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Söz konusu karın 88,5 milyar dolarının ABD hazinesine aktarılacağı belirtilen açıklamada, bu dönemde faiz giderlerinde düşüş kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 12 Fed şubesinin işletme giderlerinin ise 2020'de 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, 2020 yılına ait denetlenmiş mali tabloların ise mart ayında yayımlanmasının beklendiğini belirtildi.

 

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