'Fed'in görevi enflasyonu kontrol altına almak'

Fiyat istikrarını ekonominin "temel taşı" olarak tanımlayan Powell, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının Fed'in kontrolünde olmayan faktörlere de bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinin yüksek faizlerin hissedilmesiyle "bazı acılar" içereceğini belirten Powell, ancak fiyatların hızla yükselmeye devam etmesinin daha kötü bir sonuç olacağına işaret etti.

Katıldığı radyo programında, "Enflasyonun ne kadar acı verici olabileceğini anlıyorum" ifadelerini kullanan Powell, Fed'in gelecek iki toplantının her birinde faizi 50 baz puan artıracağı beklentisini tekrarlarken, "Eğer işler beklediğimizden daha iyi gider ise daha azını yapmaya, eğer veri yanlış yöne gider ise daha fazlasını da yapmaya hazırız" diye konuştu.

Powell, "Her şeyden önemlisi fiyat istikrarını yeniden tesis etmekte başarısız olamayız" dedi.