Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmaları sonrası ortaya koyduğu likidite programları ve iskonto penceresi üzerinden bankacılık sistemine sağladığı kredi miktarı 12 Nisan haftasında azaldı.
14.04.2023 - 10:04 |
Fed'in iskonto penceresi üzerinden sağladığı kredi miktarı 12 Nisan haftasında 5 Nisan haftasındaki 69,7 milyar dolardan 67,6 milyar dolara indi.
Diğer 2 kredi programı da dikkate alındığında Fed'in bankalara sağladığı likidite 12 Nisan haftasında 5 Nisan haftasındaki 323,3 milyar dolardan 312 milyar dolara geriledi.
Fed bilançosunun büyüklüğü de 12 Nisan haftasında 8 trilyon 682 milyar dolardan 8 trilyon 664 milyar dolara düştü.
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