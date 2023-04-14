Fed'in bankalara sağladığı kredi miktarı azaldı

Fed'in iskonto penceresi üzerinden sağladığı kredi miktarı 12 Nisan haftasında 5 Nisan haftasındaki 69,7 milyar dolardan 67,6 milyar dolara indi.

Diğer 2 kredi programı da dikkate alındığında Fed'in bankalara sağladığı likidite 12 Nisan haftasında 5 Nisan haftasındaki 323,3 milyar dolardan 312 milyar dolara geriledi.

Fed bilançosunun büyüklüğü de 12 Nisan haftasında 8 trilyon 682 milyar dolardan 8 trilyon 664 milyar dolara düştü.