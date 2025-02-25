'Fed'in daha fazla netliğe ihtiyacı var'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in şu anda 'bekle ve gör' modunda olduğunu ve harekete geçmeden önce Trump yönetiminin gümrük vergileri, göç, vergi indirimleri, hükümet harcamalarında kesintiler, federal iş gücü azaltmaları ve diğerleri dahil olmak üzere yeni politikalarının toplam ekonomik etkisi konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

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Goolsbee, WTTW televizyon kanalına verdiği mülakatta, "Ortada çok fazla belirsizlik var, havada çok fazla toz var ve Fed faizleri indirmeye başlamadan önce havadaki tozu biraz almamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu ifade ettim" dedi.