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'Fed'in eylülde faiz indirmesi muhtemel'

Dallas Fed'in eski başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyondaki son gelişmeler ışığında Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

18.07.2024 - 09:22 | | Foreks Haber
'Fed'in eylülde faiz indirmesi muhtemel'

Ancak Kaplan, Fed'in atacağı bu hamlenin tam teşekküllü bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcına işaret etmeyeceğini de savundu.

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Şu anda Goldman Sachs Group başkan yardımcısı olan Robert Kaplan, "Eylül ayı için Fed'in yolu oldukça açık. Aralık ayında bir indirim daha yapmaları için iyi bir şans olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bloomberg TV'ye konuşan Kaplan, "Bu bir faiz indirim döngüsü başlatacağımız anlamına gelmiyor, çünkü mali açıklar yüksek ve enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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