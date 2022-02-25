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'Fed'in faiz artırmasını destekliyorum'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz artırmasını destekliyorum, sonrasında da faiz artırımları gerekecek" dedi.

25.02.2022 - 07:34 |
'Fed'in faiz artırmasını destekliyorum'

Mester, Fed'in mart ayında faiz artırmasını desteklediğini, ancak 50 baz puanlık bir artırım yapılmasını için zorlayıcı bir neden görmediğini söyledi.

Fed'in enflasyon ile mücadele için mart ayından sonra da birkaç kez daha faiz artırmasının gerekeceğini belirten Mester, "Enflasyonun geldiği seviye dikkate alındığında bir dizi hareket yapmamız gerekli. Fed'in faizleri bir kere artırıp, sonra bir yıl faizi o seviyede tutması şu an için uygun olmaz" diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların Fed'in mart ayında faiz artırımına başlama ve bu yıl içinde bilançosunu daraltma planlarını değiştirmeyeceğini savunan Mester, ancak küresel gelişmelerin Fed'in gelecekteki faiz artırımlarının hızı etkileyebileceğini vurguladı.

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