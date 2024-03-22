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Uzmanpara Fed'in faiz indirimi sinyaline eleştiri
Haberler Uzmanpara Fed'in faiz indirimi sinyaline eleştiri

Fed'in faiz indirimi sinyaline eleştiri

ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, hala çok yüksek enflasyon tahminleri veren güçlü bir ekonomiye rağmen önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmeye hazır olduğu sinyalini vermeye devam ettiği için ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi.

22.03.2024 - 09:44 | | Foreks Haber
Fed'in faiz indirimi sinyaline eleştiri

Bloomberg TV'ye konuşan Summers, "Benim hissim hala Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamak için parmaklarının kaşındığı yönünde ve bunu tam olarak anlamıyorum" dedi.

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Ekonominin ve finansal piyasaların performansı göz önüne alındığında, "Hızlandırıcıya doğru hareket etmekten bahsetmek için neden bu kadar acele ettiğimizi bilmiyorum" dedi.

Summers, Fed'in nötr politika faizine ilişkin tahmininin çok düşük olduğunu söyledi. Summers, bu çarpıklığın, politika yapıcıların mevcut ayarlarının gerçekte olduğundan daha kısıtlayıcı olduğuna inandıkları anlamına geldiğini söyledi.

Summers, "Neyin tarafsız olduğunu bilmiyorsanız, ne kadar genişletici ya da kısıtlayıcı olduğunuzu da bilemezsiniz. Para politikasının gerçekten ne kadar kısıtlayıcı olduğundan emin değilim. Fed'in faiz oranlarını iki yıl önce artırmaya başlamasıyla birlikte para politikasının işe yaraması için çok uzun bir zaman geçti ve yine de ekonomi yüksek tarafta şaşırtıcı olmaya devam ediyor" dedi.

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