Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

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Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

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Açıklamada, işsizlik oranının son aylarda düşük bir seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği aktarılarak, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

"Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik arttı." ifadesine yer verilen açıklamada, FOMC'nin enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklere karşı dikkatli davrandığı vurgulandı.

Ayrıca bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı belirtilen açıklamada, Komite'nin nisan ayından itibaren hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 25 milyar dolardan 5 milyar dolara düşüreceği ve menkul kıymet varlıklarının düşüş hızını yavaşlatacağı, kurum borcu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki aylık itfa sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacağı bildirildi.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ TAHMİNİ YÜZDE 3,9 OLARAK KORUNDU

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralıkta öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu.

Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 ve 2027 tahmini ile uzun dönem ortalama faiz beklentisini sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 3,1 ve yüzde 3'te bıraktı.

Söz konusu tahminler Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2026 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2027 için yüzde 2 olarak korundu.

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Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e revize edilirken, 2026 için yüzde 2,2 ve 2027 için yüzde 2'de sabit tutuldu.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,8'e ve 2027 için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl, gelecek yıl ve 2027 için yüzde 4,3 olarak korundu.