'Fed'in faiz oranı zirveye yakın'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Fed'in faiz politikasına ilişkin görüşünün hala yeni bir artışa doğru olduğunu belirtirken, mevcut ekonomik belirsizliklerin ortasında politika yapıcıların çevik olması gereken bir zaman olduğunu kaydetti.

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Fed eylemlerini sıklıkla eleştiren bir grup olan Gölge Açık Piyasa Komitesi'nin bir toplantısı öncesinde konuşan Mester, "Bir sonraki toplantımızda alınan karardan bağımsız olarak ekonomi beklendiği gibi gelişirse benim görüşüme göre fon faizinde muhtemelen bir bekleme noktasına yakın veya bu noktadayız" dedi.

Eylül toplantısında açıklanan Fed tahminlerinin şu anda %5,25 ile %5,5 arasında olan federal fon hedef oranı aralığında yıl sonuna kadar bir artış daha yapılmasını ve ardından faiz oranlarının uzun bir süre yüksek seviyelerde sabit tutulmasını öngördüğünü belirten Mester, "Bu benim ekonomik koşullar, görünüm ve görünüme yönelik risklere ilişkin kendi okumamla tutarlı" dedi.

Mester'in bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı bulunmuyor.

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Konuşmasında politika görünümünün değişebileceğini de belirten Mester, "Fed fonları oranının mevcut seviyesinden daha yükseğe çıkması gerekip gerekmediği ve politikanın ne kadar süre kısıtlayıcı kalması gerektiği, önemli ölçüde ekonominin görünüme göre nasıl geliştiğine ve risklerin nasıl değiştiğine bağlı olacaktır" dedi.

FOMC bir sonraki toplantısını 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapacak ve genel beklenti faizleri sabit tutacağı yönünde.

Mester konuşmasında enflasyon baskılarının azaldığını ancak hala çok yüksek olduğunu söyledi. İş gücü piyasalarının da daha sürdürülebilir seviyelere doğru yeniden dengelendiğini ve ücret baskılarının ılımlı göründüğünü söyledi. Ancak enflasyonist baskıların düzensiz bir ılımlılaşma süreci gösterebileceğini ve fiyat baskılarını %2 hedefine geri döndürme konusunda rehavete kapılmamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Mester ayrıca tahvil getirilerinde son dönemde görülen artışın devam etmesi halinde bunun talebi ılımlı hale getirmeye yardımcı olacağını ve bunun da Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.