'Fed'in faizi daha da yükseltmesi gerekebilir'

Eski Fed Başkan Yardımcısı Clarida, "Enflasyondaki ilerleme yaz aylarından bu yana durdu ve iş gücü piyasasında gevşeklik görmüyoruz. Fed için iyi haber, beklenen enflasyonun oldukça iyi bir şekilde sabitlenmiş olması" dedi.

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Clarida, bu hafta başında 10 yıllık getiriyi 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkaran hazine piyasasındaki satışların, tahvil arzı, parasal genişlemenin sona ermesi ve Powell'ın 'daha uzun süre daha yüksek' mesajı gibi birçok etkeni yansıttığını söyledi.

Clarida, "Tahvil getirileri bu seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa, bu oranların ekonomi üzerindeki etkilerini o kadar fazla göreceğiz" dedi.

Para politikasının daha geniş ekonomiye aktarımının gelişmekte olduğuna dikkat çeken Clarida, şirketlerin "borçlarını vadelendirdiğini ve tüketicilerin düşük 30 yıllık sabit oranlara kilitlendiğini" belirtti.