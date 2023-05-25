'Fed'in faizi sabit tutma olasılığı yüzde 70'

Santander Stratejisti Stephen Stanley, Fed'in haziran toplantısında faizi değiştirmemesi ve ufukta yeni faiz artırımının görünmediği sinyalini verme olasılığının yüzde 70 olduğunu, faiz artırımı yapmamakla birlikte daha fazla sıkılaştırma olabileceğine işaret etmesi olasılığının da yüzde 30 olduğunu savundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarının ardından değerlendirmede bulunan Stanley, "Kredi şartlarının gelişimi, borçlanma tavanı müzakerelerinden çıkacak sonuç ve enflasyonu aşağı getirme konusunda ilerleme durumu Fed'in izleyeceği patikayı belirleyecek. FOMC'de hiç kimse para politikasının gevşetilmesinden bahsetmemiş. Finansal piyasalar hala yanlış fiyatlıyor" dedi.