Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFed'in faizi sabit tutması bekleniyor
HaberlerUzmanparaFed'in faizi sabit tutması bekleniyor

Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor

Barclays, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta faizi sabit tutmasını, Temmuz ve Eylülde 2 faiz indirimi yapmasını bekliyor.

06.05.2025 - 09:46 | | Foreks Haber
Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor

Barclays ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın artan belirsizlik, gümrük tarifeleri, yükselen enflasyon beklentileri ve kötüleşen hanehalkı ve iş dünyası duyarlılığı nedeniyle bu hafta politika faizlerini değiştirmemesinin beklendiğini söyledi.

Haberin Devamı

Ekonomistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın muhtemelen FOMC'nin faizleri düşürmek için acele etmediğinin sinyalini vereceğini ve tarifelerin daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye neden olacağını öne süreceğini belirtti.

Barclays, gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda önemli ölçüde artmasını ve ekonominin yılın ikinci yarısında sığ bir resesyona girmesini, faaliyetlerin ve bordrolu istihdamın 3 çeyrek ve 4 çeyrekte daralmasını bekliyor.

Ancak Barclays, Fed'in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında 25'er baz puan olmak üzere iki kez ve 2026'da iki kez daha faiz indirimine gideceği yönündeki temel tahminini koruyor.

Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Asya borsalarında pozitif seyir hakim

Depremin rotası: Silivri ve Ereğli depremleri bunun en kuvvetli kanıtıdır diyerek açıkladı

Depremin rotası: Silivri ve Ereğli depremleri bunun en kuvvetli kanıtıdır diyerek açıkladı