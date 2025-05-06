Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor

Barclays ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın artan belirsizlik, gümrük tarifeleri, yükselen enflasyon beklentileri ve kötüleşen hanehalkı ve iş dünyası duyarlılığı nedeniyle bu hafta politika faizlerini değiştirmemesinin beklendiğini söyledi.

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Ekonomistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın muhtemelen FOMC'nin faizleri düşürmek için acele etmediğinin sinyalini vereceğini ve tarifelerin daha yüksek enflasyona ve daha yavaş büyümeye neden olacağını öne süreceğini belirtti.

Barclays, gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda önemli ölçüde artmasını ve ekonominin yılın ikinci yarısında sığ bir resesyona girmesini, faaliyetlerin ve bordrolu istihdamın 3 çeyrek ve 4 çeyrekte daralmasını bekliyor.

Ancak Barclays, Fed'in bu yıl Temmuz ve Eylül aylarında 25'er baz puan olmak üzere iki kez ve 2026'da iki kez daha faiz indirimine gideceği yönündeki temel tahminini koruyor.