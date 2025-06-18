Fed'in faizleri sabit tutması bekleniyor

Faiz oranlarında ani bir hareket olası görünmese de bugün sona erecek olan politika toplantısı, piyasaları hareketlendirebilecek önemli sinyaller içerecek.

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İzlenmesi gereken en önemli konular arasında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin bu yıl iki faiz indirimine ilişkin önceki tahminlerine sadık kalıp kalmayacakları, enflasyon trendini nasıl gördükleri ve Başkan Jerome Powell'ın Beyaz Saray'ın daha kolay para politikası için yürüttüğü kampanyaya vereceği tepki yer alıyor.

Bank of America (BofA) ekonomisti Aditya Bhave bir notunda, "Fed'in Haziran toplantısındaki ana mesajı, rahat bir şekilde bekle ve gör modunda kaldığı olacaktır" dedi. BofA, Fed'in bu yıl hiç kesintiye gitmeyeceğini ancak bir kesinti olasılığını açık bırakacağını beklediğini söyledi.

Bhave, "Yatırımcılar Powell'ın yumuşayan iş gücü verilerine, son dönemdeki iyi huylu enflasyon verilerine ve gümrük tarifeleri kaynaklı kalıcı enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmesine odaklanmalı" diye konuştu.

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Komite üyelerinin faiz beklentilerini gösteren "nokta grafiği" yatırımcılar için ön planda olacak.