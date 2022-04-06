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Uzmanpara'50 baz puanlık faiz artışı bir seçenek'
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'50 baz puanlık faiz artışı bir seçenek'

Kansas City Fed Başkanı Esther George, 50 baz puan faiz artışının mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bir seçenek olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu aşağı çekmesi için nötrün üzerine çıkması gerekebileceğini ifade etti.

06.04.2022 - 08:55 |
'50 baz puanlık faiz artışı bir seçenek'

George ayrıca gevşek para politikasının geri çekilmesi konusunda bir sorun olmadığını da söyledi.

Bloomberg'e konuşan George mevcut koşulların önceki sıkılaştırma politika hamlelerinden daha hızlı hareket etmeyi gösterdiğine işaret etti.

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