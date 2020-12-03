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03.12.2020 - 07:03 |

'Fed'in tahvil alımlarını artırması taraftarı değilim'

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını artırması taraftarı değilim." dedi.

'Fed'in tahvil alımlarını artırması taraftarı değilim'
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Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, önümüzdeki 3-6 ayın ABD ekonomisi için zorlu geçeceğini öngörse de 15-16 Aralık'taki FOMC toplantısında tahvil alımlarının artırılması yönünde alınabilecek bir kararın destekçisi olmayacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Kaplan, Fed'in aylık 120 milyar dolardan daha hızlı bir hazine kağıdı ve mortgage destekli tahvil alımı yapmasına ihtiyaç olduğuna işaret eden finansal koşullar bulunmadığını savundu.

"Şu anda varlık alımlarını artırmak istemiyorum" diye konuşan Kaplan, "Aralık ayı FOMC toplantısına açık fikirli olarak gideceğim, ancak hali hazırda oldukça destekleyici finansal şartlar olduğunu düşünüyorum. Faiz oranların tarihi düşük seviyelerde. Tahvil alıklarının miktarını artırmanın veya vadelerini uzatmanın mevcut duruma nasıl bir yardım sağlayacağını bilmiyorum" diye konuştu.

Kaplan hali hasırda FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi, ancak bu pozisyonunu Ocak ayında kaybedecek.

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